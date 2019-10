Microsoft : des Surface à toutes les sauces, avec un ou deux écrans et Windows 10X

Avec l'annonce des Surface Pro 7, Surface X, Surface Laptop 3 (certaines versions avec des CPU AMD), Surface Neo avec Windows 10X et du smartphone Surface Duo (deux écrans), Microsoft a envoyé un message fort : la marque Surface est là pour durer, tenter d'innover et investir tous les marchés de la mobilité.

Comme prévu, Microsoft tenait hier une conférence sur les produits Surface (le replay est disponible ici), avec de nombreuses annonces à la clé. Le fabricant tirait dans toutes les directions avec des tablettes, des ordinateurs portables, des hybrides, des écouteurs sans fil, etc. Une diversité que l'on retrouve également dans les processeurs.

Preuve de l'intérêt que porte Microsoft à cette gamme de produits, Satya Nadella était présent en personne pour un discours d'introduction. L'occasion de rappeler que la gamme Surface a été lancée il y a sept ans quasiment jour pour jour. Pour rappel, les smartphones Lumia (à l'époque de Nokia) étaient déjà une réalité à l'époque, avec le funeste destin qu'on leur connaît.

Le fabricant ne compte pas laisser ce gâteau à ses concurrents et tente un retour avec un Surface Duo sous Android et comprenant deux écrans de 5,9" (pour en former un grand de 8,3") annoncé pour fin 2020. Avant d'évoquer les projets pour la fin de l'année prochaine, commençons par revenir sur les produits qui arriveront prochainement. Notez que de nombreuses nouveautés sont également arrivées sur Microsoft 365... mais c'est une autre histoire.

La Surface Pro 7 passe enfin à l'USB Type-C, avec du Wi-Fi 6