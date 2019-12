Microsoft face au défi d'unifier Windows

Microsoft rêve depuis longtemps d'un système Windows unifié qui serait capable d'offrir les mêmes capacités à tous les appareils pris en charge. L'objectif est en partie accompli avec Windows 10, mais Core OS ira plus loin. La route a été bien longue et les problèmes qu'il devra résoudre sont connus de longue date.

En dépit des efforts de Microsoft, Windows est finalement ramené au couple que tout le monde connait : le client et le serveur. Pour le grand public, la question se résume à Windows 10 en édition Familiale ou Professionnelle.

Il existe pourtant de nombreux rejetons. Bien qu’il ait (quasiment) cessé d’exister, Windows 10 Mobile a eu sa part de visibilité. On trouve Windows 10 également dans l’actuelle Xbox, dans le casque HoloLens ou encore le Surface Hub. Plus récemment, on a pu le voir également sur la Surface Pro X, pourtant équipée d’un SoC ARM. Toutes ces éditions ont une base technique identique (ou presque), mais de nombreuses spécificités.

Microsoft vise depuis longtemps un Saint Graal très personnel : le même système d’exploitation pour tous les cas de figure. L’éditeur y arrive progressivement avec Core OS. Tout ne va pourtant pas changer du jour au lendemain.

Notre dossier sur Core OS :

Microsoft face au défi d'unification de Windows

Core OS : caractéristiques et ambitions du « futur » système unifié de Microsoft (à venir)

Le chemin erratique vers l'unification