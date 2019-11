Les voyants sont au vert chez Altice : hausse des revenus et des clients, sur fixe et mobile

Altice affiche pour la seconde fois consécutive une hausse de ses revenus, après des mois de baisse. L'opérateur recrute à tour de bras sur le mobile (+224 000) et de manière plus limitée sur le fixe (+41 000). On regrette par contre que les chiffres de la marque au carré rouge soient toujours aussi difficiles à suivre.

Après Free Mobile avec son offre publique de rachat pour faire remonter le cours de son action, c'est maintenant au tour d'Altice de dévoiler son bilan pour le troisième trimestre. Le problème avec SFR étant qu'il est toujours aussi difficile de suivre les recrutements d'un trimestre sur l'autre tant l'opérateur « s'amuse » avec ses chiffres (nous y reviendrons).

Des revenus en hausse, toujours une dette avoisinant les 30 milliards

Avant de détailler les gains et pertes d'abonnés, commençons par un rapide tour d'horizon du bilan financier. Altice France revendique ainsi un chiffre d'affaires de 2,646 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7,2 % sur un an. C'est le second trimestre consécutif de hausse (+4 % au précédent trimestre), après une longue période de baisse (-7,3 % par exemple au troisième trimestre 2018).