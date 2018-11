Altice : recrutements en trompe-l'œil et revenus en baisse

Altice Europe a présenté hier ses résultats pour le troisième trimestre 2018. Le groupe de Patrick Drahi s'enorgueillit de recrutements positifs, mais le chiffre d'affaires continue de s'éroder. Le résultat d'une stratégie trop agressive ?

Recruter de nouveaux abonnés a un prix. Visiblement, la direction d'Altice est prête à faire tapis pour gonfler ses chiffres et effacer trois années de fuite de la clientèle. Particulièrement agressif dans ses offres en France ces derniers mois, SFR est en effet parvenu à convaincre de très nombreux clients sur le fixe et sur le mobile, mais cet afflux n'est pas synonyme de revenus immédiats, bien au contraire.

Un chiffre d'affaires en baisse

En France, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête, puisqu'Altice y enregistre un chiffre d'affaires de 2,48 milliards d'euros sur le troisième trimestre, en baisse de 7,6 % sur un an. L'EBITDA reste tout de même positif, avec un bénéfice de 962 millions d'euros, à comparer au 1,093 milliard d'euros inscrit dans les livres de comptes 12 mois plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le constat est le même, avec un chiffre d'affaires de 7,674 milliards d'euros, en baisse de 6,5 % sur un an. Le recul est visible aussi bien sur le fixe (2,107 milliards d'euros, -9,7 %) que sur le mobile (3,199 milliards d'euros, -3,6 %) ou le B2B (1,403 milliard d'euros, -5,4 %).

À chaque fois, l'excuse est la même : une concurrence qui se veut de plus intense, des niveaux de clientèle plus bas qu'un an plus tôt malgré le rebond des recrutements, et « la perte d'un traitement favorable de la TVA sur les packs presse/télécoms ». Une référence à la stratégie passée autour de SFR Presse, réduite à néant par le gouvernement.

Les abonnés affluent en France