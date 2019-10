Windows 10 November 2019 : une drôle de petite mise à jour

Windows 10 recevra très bientôt sa mise à jour 1909, annoncée comme mineure. L’installation devrait être optionnelle et peu de nouveautés sont au programme. Au point que beaucoup espèrent désormais que Microsoft gardera ce rythme.

Alors qu’on l’attendait pour octobre, la version 1909 s’appelle finalement November 2019 Update. Elle est moins attendue que les précédentes, et pour cause : ses nouveautés ne sont pas légion. Un peu de calme donc, après des moutures 1809 et 1903 particulièrement riches en changements, ce qui n’allait parfois pas sans difficultés.

Avant de plonger dans les entrailles de cette mise à jour, nous allons dans un premier temps revenir sur le contexte. L’année 2018 a été particulièrement difficile pour les versions semestrielles de Windows 10, et la question se pose désormais : le cycle actuel de deux évolutions majeures par an ne serait-il pas trop élevé ?

Cette November 2019 Update n’est en tout cas pas une mise à jour comme les autres.

Un rythme critiqué