Copie privée : les ayants droit s’attendent à frapper PC fixes et disques durs nus dès 2020

La Commission de contrôle des sociétés de gestion collective s’est plongée cette année encore dans les tréfonds de la SACEM et autres structures similaires. La question de la copie privée n’échappe pas à son attention, surtout s'agissant des disques durs nus et PC fixes dont l’assujettissement est prévu pour 2020 selon les ayants droit.

Concernant l’évolution de ce secteur, son rapport mis en ligne hier constate que la redevance « connaît une extrême dépendance au marché des téléphones, qui représente fin 2018 presque les deux tiers des collectes, ce mouvement ne faisant que se renforcer au fil du temps ». En somme, les autres supports deviennent de plus en plus résiduels dans le poids des perceptions.

Ainsi, s’agissant de la révision en cours des barèmes applicables aux clés USB et cartes mémoires amovibles, Copie France, société de perception de la RCP, « estime que son effet sur l’évolution des collectes serait faible dans la mesure où ces deux familles ne représentent respectivement que 6 % et 3 % des collectes actuelles et l’augmentation des capacités proposées sur le marché (les premières clés à 256 Go commencent à apparaitre) ne se traduiront pas par une augmentation mécanique des barèmes, mais plutôt par un lissage de ceux-ci sur les hautes capacités ».

De même la révision des barèmes des CD datas, DVD datas, baladeurs MP3 et autres MP4 sera sans effet révolutionnaire, ces quatre supports ne représentant que 1,3 % des collectes, « compte tenu de la disparition progressive des marchés en cause ».

Les disques durs internes, un juteux plan B