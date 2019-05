Flock n'a pas de problèmes, que des solutions

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Les mauvaises nouvelles s'enchainent pour Tesla, notamment avec l'incendie d'une voiture garée sur un parking. Mais le fabricant a plus d'une carte dans sa manche et, comme le dit le proverbe, pour chaque problème il y a une solution... mais celle-ci pourrait bien vous surprendre.

Et encore, ce n'est presque rien comparé à la police de San Francisco : le conseil municipal de la ville veut interdire l'usage de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre. En France, la biométrie fait aussi parler d'elle avec l'application ALICEM (Authentification en ligne certifiée sur mobile). Après avoir analysé son fonctionnement sur l'autel du RGPD, la CNIL fait les gros yeux au gouvernement à cause d'un consentement non libre et sans alternative.

Pendant ce temps, Qwant est confronté à un dilemme : répondre aux requêtes des nouveaux utilisateurs, mais avec la même quantité de serveurs. La solution pour le moteur de recherche européen est de s'associer à un géant du Net pour continuer sa croissance : Microsoft. Potentiellement un problème pour certains, un moyen d'aller de l'avant tout en continuant à respecter la vie privée de ses utilisateurs pour d'autres.

Dans l'Hexagone toujours, la proposition de loi sur le droit voisin de la presse a été votée par les députés. Ils n'y ont vu aucun problème puisqu'elle a été adoptée à 80 voix pour et une seule contre. Sir certaines questions ont trouvées leurs réponses, ce n'est pas le cas de toutes pour l'instant.

Enfin sur INpact Hardware on prend le parti d'utiliser au mieux les fonctionnalités de votre NAS, qui vont bien souvent largement au-delà du simple stockage de fichiers. De quoi apporter des solutions à des problèmes que vous n'aviez même pas envisagés.

