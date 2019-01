Plusieurs recours contre les travaux de la Commission Copie privée

Une fois de plus, les travaux en Commission copie privée ont attisé la colère des débiteurs de cette redevance. Le grossiste Tech Data et Archos ont l’un et l’autre lancé deux recours, l'un gracieux, l'autre contentieux. Molotov a de son côté adressé une demande de communication, première pierre à une possible action.

Le petit monde de la copie privée est véritablement une recette gagnante pour les sociétés de gestion collective. 270 millions d’euros récoltés en 2017, ce n’est pas rien, d’autant que la magie opère une nouvelle fois : essentiellement assise sur les supports (disques durs externes, smartphones, tablettes, clés USB, ...), la redevance monte, monte, monte malgré le déport des usages sur Netflix, Deezer ou Spotify.

Lorsque 12 ayants droit sont en capacité d’imposer, dans une brume démocratique, le niveau de leurs « rémunérations » aux deux autres collèges (2x6 représentants), la situation est presque logique. Tout comme ces nouveaux recours flairant quelques abus.

C’est dans ce contexte que la société Tech Data, l’un des principaux grossistes, a voilà peu adressé un recours gracieux considérant en particulier qu’une irrégularité s’est produite lors du vote du quantum des barèmes sur les tablettes, les smartphones et les disques durs.

Le recours gracieux de Tech Data