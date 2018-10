Suite au remaniement, Mounir Mahjoubi perd son autorité sur la DINSIC

L’exécutif a entériné hier, lors du Conseil des ministres, le nouveau décret d’attribution du secrétaire d’État au Numérique. Mounir Mahjoubi bénéficiera certes des moyens de Bercy, mais il perd au passage son « autorité » sur la Direction interministérielle au numérique (DINSIC).

« Depuis Bercy, j’aurai tous les moyens d’agir à la transformation de l’économie et de l’État », avait réagi Mounir Mahjoubi, la semaine dernière, peu après l’annonce du remaniement. L’intéressé reste pour mémoire chargé du numérique – après un « bug » de communication toujours inexpliqué – mais dépend désormais des deux ministres de Bercy (Bruno Le Maire pour l’Économie et les finances, Gérald Darmanin pour l’Action et les comptes publics).

Jusqu’ici placé auprès du Premier ministre, le secrétaire d’État assurait que son champ d’action restait « inchangé », et que sa capacité d’action serait « multipliée ». La parution de son nouveau décret d’attribution permet maintenant d’en juger.

Certains sujets désormais traités « pour le compte » de ses ministres de tutelle