Changements en vue à la Dinsic

Alors que les rumeurs concernant la Direction interministérielle au numérique (Dinsic) et son numéro un, Henri Verdier, vont bon train depuis plusieurs mois, le secrétaire d’État au Numérique nous a laissé entendre la semaine dernière qu’il y aurait effectivement du changement d’ici « quelques semaines ».

« Dinsic : Henri Verdier dans le viseur de Mounir Mahjoubi », titrait « La Lettre A » le 13 juillet dernier. Ambiance.

Plusieurs sources nous ont depuis confirmé que les relations entre les deux hommes étaient effectivement tendues.

Relations tendues entre deux hommes forts du numérique

Au détour d’un article du Monde, on apprend d’ailleurs qu’en 2012, Mounir Mahjoubi souhaitait occuper le poste finalement dévolu à Henri Verdier – directeur de la mission Etalab, l’institution en charge d’accompagner les administrations dans leur marche vers l’Open Data.

En septembre 2015, Henri Verdier est promu numéro un de la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (Dinsic), dont fait partie la mission Etalab.

L'administrateur général des données @HenriVerdier remet son 2e rapport à @mounir : La donnée comme infrastructure essentielle. #RapportAGD

Au sommaire : état des lieux de la politique de la donnée et feuille de route 2018

👉 A découvrir https://t.co/RmBuqaFgQG pic.twitter.com/DY15mAkJxm — _DINSIC (@_DINSIC) 10 avril 2018

De son côté, Mounir Mahjoubi devient président du Conseil national du numérique en février 2016, avant de démissionner moins d’un an plus tard, afin de participer à la campagne d’Emmanuel Macron.

Désormais secrétaire d’État au Numérique, l’intéressé a officiellement « autorité » sur différentes administrations, dont la Dinsic. Et pour cause : cette dernière travaille sur la plupart de ses dossiers : dématérialisation des démarches administratives, identité numérique (FranceConnect), Open Data, etc.

Projet de réorganisation de la Dinsic