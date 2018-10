Mahjoubi reste officiellement en charge du numérique, mais à Bercy. Une punition ?

Bien qu’il reste finalement secrétaire d’État au Numérique, Mounir Mahjoubi est désormais sous la tutelle des ministres de Bercy. Si l’intéressé assure que sa capacité d’action sera « multipliée », les doutes sont pour l’heure de mise. D'autant que plusieurs membres de son cabinet s’apprêtent à le quitter, selon nos informations.

Faut-il y voir un malencontreux « oubli » de la part de la présidence de la République ? Le communiqué publié hier matin par l’Élysée annonçait que Mounir Mahjoubi, qui cache de moins en moins son envie de briguer la mairie de Paris, était nommé « secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances et du ministre de l’Action et des comptes publics ».

Derrière ce titre un peu pompeux, le portefeuille du numérique disparaissait ainsi du gouvernement d’Édouard Philippe. Tout du moins pour quelques heures...

En effet, le décret entérinant le remaniement, publié ce matin au Journal officiel, diffère des annonces de l’Élysée. Mounir Mahjoubi est bel et bien placé auprès des ministres de Bercy, mais il demeure « chargé du numérique ».