Henri Verdier nommé ambassadeur pour le numérique, remplacé à la DINSIC par Nadi Bou Hanna

L'opérateur explique qu'il a récemment ajouté cette fonctionnalité, déjà utilisée par « des dizaines de milliers de clients [...] sans même le savoir ».

Le fonctionnement est exactement le même que pour le VoWiFi (appels en Wi-Fi) : « lorsque le réseau mobile n’est pas disponible ou trop faible, mais qu’un réseau Wi-Fi est disponible, il est possible d’envoyer et de recevoir des SMS ».

Pour en profiter, il faut avoir un smartphone compatible (iPhone 6, Samsung S7 et Note8 et plus récents, ou Samsung A3, A5, A6, A8 et J8) avec les appels par Wi-Fi activés. Lorsque le Wi-Fi est utilisé à la place du réseau mobile, un pictogramme est présent dans la barre de notifications indique l'opérateur.