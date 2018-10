Fichier TES : de sa publication au Journal officiel à sa validation par le Conseil d'Etat

Le Conseil d’État a validé la semaine dernière le fichier des titres électroniques sécurisés (TES), rassemblant la quasi-totalité de la population française. Retour sur ce traitement depuis sa publication au Journal officiel jusqu’à sa consécration par la haute juridiction administrative.

Le décret publié un week-end de pont, le 30 octobre 2016, a donné naissance au fichier TES. Avec lui, près de 60 millions de Français, porteurs d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, se sont retrouvés fichés en une seule base.

Dans ses serveurs : l’état civil, la couleur des yeux, la taille, l’adresse, la filiation des parents, l'image numérisée du visage et en principe des empreintes digitales de tous les Français, outre l'image numérisée de la signature du demandeur, son adresse email et ses coordonnées téléphoniques s'il passe par une procédure à distance, etc.

Selon l’article 3 de ce décret, exception faite des données biométriques, ces informations sont accessibles aux agents habilités de la police, des douanes, de la gendarmerie et de tous les services spécialisés du renseignement, ceux œuvrant pour la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Les regrets de la CNIL et du Conseil d'État

Rapidement après notre actualité du 31 octobre 2016, ce dispositif avait suscité une vague de contestations.

Déjà, la CNIL tirait la sonnette d'alarme dans sa délibération publiée le même jour au J.O. : « les données biométriques présentent la particularité de permettre à tout moment l'identification de la personne concernée sur la base d'une réalité biologique qui lui est propre, qui est permanente dans le temps et dont elle ne peut s'affranchir ».

Ainsi, « ces données sont susceptibles d'être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu et sont donc particulièrement sensibles ». La commission regrettait par la même occasion le choix du véhicule par le gouvernement.

Un projet de loi aurait eu en effet le mérite d’un débat public au Parlement, précédé d’une solide étude d’impact, dont sont dépourvus par définition les décrets. Une suggestion partagée par le Conseil d’État, à la dernière ligne de son avis mis en ligne quelques jours plus tard.

Impassible, l’exécutif lui a préféré la procédure issue de l'article 27-l-2° de la loi du 6 janvier 1978. Un article qui explique que les traitements mis en œuvre pour le compte de l'État, portant sur des données biométriques, sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission.

La CNIL avait également reproché de ne pas avoir envisagé une autre option : l’introduction d’une puce sur la carte d’identité. Un tel dispositif aurait été « de nature à faciliter la lutte contre la fraude documentaire, tout en présentant moins de risques de détournement et d'atteintes au droit au respect de la vie privée ».

Entre une base centralisée rassemblant 60 millions de personnes et un éparpillement des informations sensibles sur autant de cartes d’identité, on ne se retrouve en effet pas face aux même risques.

Les craintes du Conseil national du numérique

Le 7 novembre 2016, le Conseil national du numérique réclamait la suspension intégrale du fichage des 60 millions de Français. Il reprochait alors l’absence d’échange préalable avec une communauté d’experts, qui « aurait certainement pu permettre au gouvernement d’explorer des alternatives techniques plus résilientes et respectueuses des droits des citoyens, tout en permettant d’atteindre les mêmes objectifs ».

Autre crainte : une possible extension des finalités du traitement, taillé aujourd’hui pour l’authentification ou l’identification, mais demain, au fil des faits d’actualités graves, ouvert à « l’identification systématique de la population avec les moyens de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance d’image, à des fins policières ou administratives ».

Enfin, le CNNum rappelait qu’ « en matière de sécurité informatique, aucun système n’est imprenable. Les défenses érigées comme des lignes Maginot finissent immanquablement par être brisées ».

En contraste avec la décision verticale du gouvernement, le conseil ouvrait deux jours plus tard une plateforme collaborative pour débattre en ligne du sujet.

Cazeneuve devant les députés, les prémices d'actions