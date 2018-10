OVH nous parle stratégie, changements à sa tête, « confiance », Supermicro et... vGAFAM

OVH veut atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici trois ans. Pour cela l'hébergeur opte pour une stratégie d''internationalisation, de « confiance » et de nouveaux directeurs. Octave Klaba évoque aussi son initiative vGAFAM, destinée à trouver « le modèle pour faire grandir les entreprises en Europe ».

La réorganisation d'OVH va bien au-delà du regroupement de ses services dans quatre univers, qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Des changements en profondeur ont aussi eu lieu dans l'organigramme. Le plus emblématique (et récent) est sans aucun doute l'arrivée de Michel Paulin comme directeur général.

Sa mission : « continuer et accélérer la croissance d’OVH, en gardant son ADN », explique l'ancien directeur général délégué de SFR. Si Octave Klaba reste président du conseil d'administration et doit donc donner le cap, l'entreprise familiale a quand même bien changé avec l'arrivée d'une fournée de directeurs et autres conseillers.

Octave Klaba délègue et se concentre sur la stratégie