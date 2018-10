Sans délaisser ses activités historiques regroupées dans OVHmarket et OVHspirit, le Roubaisien croque à pleines dents dans l'intelligence artificielle avec l'intégration des GPU Tesla V100 de NVIDIA dans son cloud OVHstack. Pour les professionnels, la migration à chaud de workloads VMWare arrive dans OVHentreprise.

Aujourd'hui, OVH organise son sixième Summit, l'occasion pour la société de revenir sur les nombreuses annonces des derniers mois – notamment les changements à sa tête – et d'évoquer son futur, résolument tourné vers les professionnels et l'étranger. S'il fallait résumer les promesses du Summit 2018 en un mot, ce serait sans aucun doute « cloud ».

La société regroupe aussi ses différents services dans quatre univers. Les partenaires d'OVH pourront proposer leurs applications (éventuellement payantes) dans OVHmarket, le machine learning se renforce dans les dédiés OVHspirit et le cloud OVHstack.

Enfin, la migration à chaud et sans interruption de tâches de travail VMware (données et machines virtuelles) arrive dans l'univers OVHentreprise. Autant de changements dont nous avons discuté avec Octave Klaba (fondateur et président du conseil d'administration), Michel Paulin (directeur général), Alain Fiocco (directeur technique) et Xavier Perret (directeur de la transformation digitale).

