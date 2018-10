Le récap' des bons plans du moment, semaine 40

Cette semaine est marquée par la sortie de la mise à jour d'octobre pour Windows 10, nous en avons profité pour faire un point sur les connectiques dédiées au stockage et sur les nouveautés annoncées par Microsoft lors de sa conférence Surface d'hier soir.

Côté bons plans, cette semaine est marquée par les 20 ans de Cdiscount. Le revendeur en profite pour proposer plusieurs grosses promotions que vous pouvez retrouver par ici. On notera plus particulièrement le PC portable Lenovo Ideapad 330 avec une dalle Full HD et un processeur AMD Ryzen 5 à 299,99 euros via une ODR, ou le vidéoprojecteur ACER compatible 3D en 1080p à 299,99 euros via une ODR également.

De son côté Amazon propose des promotions sur des produits Dyson, ainsi le ventilateur Dyson Pure Hot + Cool Link avec fonction de purification de l'air est à 279 euros au lieu de 499 euros.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :