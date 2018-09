SATA Express, U.2, Mini-SAS HD, SFF-TA-1002 : ces autres connecteurs pour le stockage de données

Si vous avez (dé)monté un PC récemment, vous savez qu'un disque dur ou un SSD se connecte de trois manières : via un port S-ATA, un M.2 ou du PCI Express. Mais ces différentes solutions, désormais standards pour le grand public, cachent bien d'autres possibilités.

Qu'il est loin le temps des connecteurs IDE (ou Parallel ATA) et des nappes que l'on utilisait pour relier à la carte mère un lecteur de disquettes, un graveur de CD ou un disque dur de quelques dizaines de Go.

Depuis les années 90, nos PC ont bien changé : les disquettes ont été remplacées par les clés USB, le grand public n'utilise presque plus de CD et les disques durs sont progressivement remplacés par des SSD. Là aussi, la connectique a progressivement évolué et l'on se repose désormais principalement sur le trio Serial-ATA, PCI Express et M.2.

Grande compatibilité, compacité, vitesse, chacune dispose de ses avantages... et de ses défauts. Mais lorsque l'on y regarde de plus près, bien d'autres solutions existent. Poussé par l'explosion des usages du côté des serveurs, le secteur du stockage vit ces dernières années de nombreuses révolutions, dont certaines sont à la porte du grand public.

Entre bonnes idées avortées, futur de nos PC et autres solutions trop coûteuses, voici un panorama de l'offre actuelle.

S-ATA 3.2 et arrivée du PCI Express