Microsoft dévoile ses Surface Laptop 2, Studio 2, Pro 6, Headphones... et un crédit « All access »

Microsoft tenait hier soir une conférence de presse qui était le théâtre de nombreuses annonces. Tout d'abord la disponibilité de la mise à jour October 2018 de Windows 10, mais aussi de plusieurs nouveautés dans sa gamme Surface.

Ceux qui pensaient que Microsoft allait réduire la cadence du côté du hardware et de ses produits Surface se trompaient. La société vient à nouveau de le prouver en annonçant le renouvellement de ses modèles Laptop, Pro et Studio. Mais aussi en lançant des accessoires comme les Headphones.

La conférence qui se tenait hier à New York était ainsi l'occasion pour le groupe de réaffirmer sa vision du PC quel que soit son format, celui-ci devant accueillir les différentes solutions logicielles maison. Et pour s'assurer que tout le monde peut se payer cette dose de « modernité », un crédit présenté sous la forme d'un abonnement est également annoncé : All Access.

La Surface Pro 6 passe au Core de 8ème génération