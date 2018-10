Windows 10 October 2018 et les outils de mise à jour disponibles, Windows Update évolue

Microsoft a mis en ligne hier soir la nouvelle version de Windows 10. Comme pour la précédente, elle est déjà déployée massivement via Windows Update. Mais d'autres moyens sont à votre disposition.

Lors de sa conférence consacrée aux produits Surface, Microsoft a annoncé commencer le déploiement de Windows 10 October 2018 (build 17763.1). Pour rappel, celle-ci introduit un thème sombre dans l'explorateur, une expérience initiale de configuration plus complète, des Paramètres plus aboutis ou encore le support de DirectX Raytracing.

Outre l'évolution du navigateur Edge, un gros travail a été fait sur le tactile, avec par exemple l'intégration de Swiftkey, racheté en 2016. On a également droit à de nouveaux emojis, du neuf pour la réalité mixte ou la Barre Jeu ainsi qu'une recherche améliorée, qui prend en compte l'application Calendrier.

La société appuie particulièrement sur l'application Votre téléphone qui permet d'accéder aux photos d'un appareil Android (7.0+) et d'envoyer/recevoir des SMS depuis un PC. Une intégration plus complète qu'avec l'iPhone, qui limite toujours certaines interactions avec des services hors de l'écosystème Apple.

D'autres outils comme Office, Skype ou To-Do évoluent pour accompagner l'October 2018 Update.

Une mise à jour principalement via Windows Update

Passons maintenant à la procédure de mise à jour. Depuis la précédente évolution de l'OS, Microsoft a opté pour une méthode simple : Windows Update diffuse largement cette version October 2018 (1809).

Par défaut, la procédure est encore progressive et partielle. Microsoft utilise un retour en temps réel de la télémétrie et une dose de machine learning pour décider quels appareils peuvent être ou non mis à jour en priorité. Une manière de limiter les bugs massifs en cas de problème détecté avec telle ou telle configuration.

Une procédure renforcée à l'occasion de cette October 2018 Update. Vous pouvez donc simplement attendre qu'elle soit poussée vers votre appareil. Pour forcer le destin, il vous suffit de vous rendre dans Windows Update et de demander une vérification des mises à jour, elle devrait alors vous être proposée.

Ce ne sera pas le cas si votre appareil dispose d'une configuration qui semble poser problème.

Assistant de mise à jour et création d'ISO/clé USB

Microsoft continue néanmoins de proposer deux solutions pour les plus pressés : la première consiste à télécharger l'assistant de mise à jour afin de forcer le téléchargement et l'installation (à vos risques et périls).

Une seconde application vous permet de récupérer la dernière version de l'ISO de Windows 10 : Media Creation Tool. Vous pourrez ainsi installer un Windows 10 October 2018 tout neuf sur vos machines physiques ou virtuelles, mais aussi créer une clé USB ou même un DVD d'installation.

Grosse update pour Windows Update

Notez enfin que Windows Update lui-même évolue à l'occasion de la mise en ligne de l'October 2018. Il doit désormais mieux s'adapter aux appareils mobiles et s'activer surtout la nuit, lorsqu'ils sont en charge (en désactivant l'audio pendant la procédure). Si aucune mise à jour n'a été effectuée depuis un moment, vous serez invité à mettre votre appareil en charge pour que cela puisse être effectué automatiquement.

Un dispositif exploitant le machine learning est aussi mise en place pour trouver le moment opportun de redémarrer la machine. Il devra déterminer si l'utilisateur va s'en éloigner pour une longue durée ou non, en fonction de ses habitudes. La procédure de mise à jour est annoncée comme plus courte, avec des téléchargements moins lourds.