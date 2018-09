iOS 12 : les nouveautés d’un système en quête de réconciliation

Dans quelques jours, iOS 12 sera disponible pour les appareils compatibles. Une mouture qui sort de l’ordinaire, avec moins de nouveautés fonctionnelles. Pour une fois, les priorités d’Apple semblent être ailleurs. Un problème ? Pas nécessairement.

À chaque année, sa version majeure d'iOS. Avec, comme tout système d’exploitation orienté grand public, le besoin constant de nouveauté pour entretenir la flamme. À la manière du nombre d’applications dans une boutique, l’important n’est plus tant que les utilisateurs se servent réellement de ces apports qu’ils aient le sentiment d’une avancée constante.

Le neuf fait irrémédiablement parler, surtout quand on est Apple : le monde entier regarde, comme si la Pomme était la boussole indiquant sans faille le nord de l’innovation. Au risque de se perdre en chemin, car si les fonctionnalités se sont bel et bien enchainées, il a fallu en payer le prix.

La société a ainsi dû à plusieurs reprises repousser des ajouts promis plus tôt, dont les Messages dans iCloud et AirPlay 2. Beaucoup plus dangereux, les mises à jour successives sont devenues synonymes d’appareils ralentis, de chute de la fiabilité et de problèmes en tous genres.

Pour une entreprise se targuant d’une très faible fragmentation, la planche est savonneuse. iOS 12 rompt donc avec la tradition : moins de changements, davantage de travail sur le fond. La différence se voit-elle ? Oui, sur les deux aspects.

Performances : iOS 12 est-il vraiment plus rapide ?