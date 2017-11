iPhone X : les nouveaux gestes à connaître pour bien démarrer

Alors que l'iPhone X commence à être disponible, celui-ci impose un nouveau mode de navigation aux utilisateurs d'Apple. Voici un petit guide des nouveaux gestes à connaître et des ressources à votre disposition.

Apple et les revendeurs ont commencé à livrer les premiers iPhone X à ceux qui avaient passé commande dès les premières heures. Les utilisateurs doivent donc se familiariser avec ce nouvel appareil, qui change la donne sur certains points.

En effet, il intègre trois « révolutions » principales pour ceux qui utilisent un iPhone depuis un moment : le bouton Accueil qui était utile à de nombreuses actions disparaît, la reconnaissance faciale Face ID remplace celle de l'empreinte digitale Touch ID et le bouton latéral droit change de rôle.

Nous avons donc décidé de faire le point afin de vous permettre de prendre en main correctement votre nouvel iPhone X.

Les ressources proposées par Apple

Sur ce terrain, Apple fait en apparence service minimum. En effet, le livret proposé avec ses appareils n'évoque que les gestes principaux qui permettent de déverouiller l'écran , passer d'une application à une autre, etc.

On retrouve les mêmes informations au sein d'un guide affiché au premier démarrage de l'appareil. Elles sont aussi accessibles depuis l'application Astuces et à travers cette page. Vous retrouverez des conseils dans cette vidéo :

Mais le site d'assistance d'Apple est une mine de détails faisant office de manuel. Ainsi, on ne peut qu'en conseiller la lecture attentive à tous ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de leur appareil, qu'il s'agisse ou non d'un iPhone X d'ailleurs :

De nouveaux gestes de navigation à apprendre

Commençons par évoquer les nouveaux gestes. Principalement, ils s'utilisent depuis la section basse de l'écran qui permettait précédemment d'afficher le centre de contrôle. Désormais, ce ne sera plus le cas puisque celui-ci apparait d'un glissé vers le bas depuis la zone située en haut à droite de l'appareil. Les notifications, elles, apparaissent avec le même geste, depuis la zone située en haut à gauche de l'appareil.

Ainsi, une fois l'appareil déverouillé avec Face ID, un glissé du bas vers le haut permettra d'afficher l'écran de l'appareil. Certains regretteront sans doute de ne pas pouvoir le faire d'un clic, en appuyant par exemple sur une zone présentée sous forme d'un bouton d'accueil virtuel.

Car s'il y a bien une chose que savent les utilisateurs d'iPhone, c'est que les actions « glissées », surtout depuis le bas de l'appareil, ne fonctionnent pas toujours du premier coup. Cela pourra ainsi être parfois un problème, surtout que plusieurs actions se « marchent dessus ».

Par exemple, l'affichage des applications actuellement en cours de fonctionnement se fera à travers un glissé depuis le bas de l'appareil et une « pause ». Mais pour afficher le premier écran il faut effectuer le même geste, sans pause. Il pourra donc parfois arriver que l'on n'obtienne pas le résultat désiré.

Pour fermer les applications, il ne faudra plus simplement les faire glisser vers le haut depuis cet affichage multitâche, il faudra tout d'abord effectuer une pression sur l'une d'entre elles de manière à faire apparaitre un bouton « interdit ». Un appui sur ce bouton ou un glisser vers le haut permettra alors de la fermer.

Une petite barre sera souvent visible en bas de l'écran, celle-ci permettant de passer d'une application à une autre d'un simple glissé vers la gauche ou vers la droite si plusieurs sont lancées.

Le mode « utilisation à une main », qui affiche les éléments de l'écran uniquement sur sa partie inférieure basse, n'est désormais plus proposé par défaut. Pour l'utiliser, il faudra désormais activer une option Accès facile dans l'application Réglages en se rendant dans la section Général > Accessibilité :

Pour le reste, rien ne changera et vous retrouverez tous les gestes proposés sur les précédents iPhone. De manière globale, on s'adapte assez facilement à ce nouveau fonctionnement au bout de quelques heures, même si quelques choix peuvent dérouter et font parfois perdre du temps. Il y a d'ailleurs fort à parier qu'Apple peaufine son interface à travers les prochaines versions d'iOS en fonction des retours des premiers utilisateurs.

Le bouton latéral : Apple Pay et Siri d'abord

Autre grand changement qui impacte plusieurs actions : le bouton latéral. Par défaut, celui-ci sert à mettre l'appareil en veille ou à l'en sortir. Mais un appui prolongé ne servira plus à l'éteindre ou le redémarrer. À la place, cela lancera Siri qui vous écoutera tant que le bouton sera pressé.

Une possibilité désactivable, sans retour à l'ancien mode de fonctionnement possible.

Une double pression sur le bouton latéral lancera de son côté Apple Pay, ou initiera une validation Face ID dans l'App Store lors du téléchargement ou de l'achat d'une nouvelle application. Une triple pression fera office de raccourci vers les commandes d'accessibilité si cette fonctionnalité est activée.

Comment faire une capture d'écran et redémarrer l'appareil ?

Désormais, pour redémarrer votre iPhone, vous devrez donc presser sur le bouton latéral et l'un des curseurs de volume. Depuis peu, vous pouvez aussi aller dans l'application Réglages puis dans la section Général > Éteindre.

Cet écran vous permettra également de passer un appel d'urgence qui se fera automatiquement si vous maintenez la pression sur les bouton ou si vous appuyez cinq fois sur le bouton latéral. Si vous appuyez sur le bouton annuler parce que vous avez finalement changé d'avis, notez que Face ID ne sera plus capable de déverouiller l'appareil.

Votre code sera alors requis, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations.

En cas de gros problème avec votre iPhone, un redémarrage forcé peut être demandé. Pour cela, il faudra suivre une procédure un brin complexe :

Appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume

Appuyez et relâchez le bouton de diminution du volume

Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse

Reste le cas des captures d'écran, qui se feront désormais en appuyant et en relâchant rapidement le bouton latéral et celui d'augmentation du volume.