Free perd 19 000 clients sur le fixe, Iliad dévisse en bourse et multiplie les promesses

Au premier trimestre, Iliad a perdu des abonnés et enregistre un repli des revenus sur le fixe. Face à ces mauvais résultats, le groupe annonce du changement dans son équipe dirigeante, de futures offres (fixe et mobile) et de nouvelles box d'ici septembre. Pas suffisant pour rassurer le marché, qui sanctionne lourdement Iliad.

« Les résultats du 1er trimestre étant en-dessous des attentes, aussi bien en termes de recrutements qu’en termes d’activité » reconnait l'opérateur en guise d'introduction de son bilan trimestriel. En effet, si le groupe revendique 130 000 nouveaux clients sur le mobile (et près de 250 000 sur son forfait à 19,99 euros par mois), il en perd 19 000 sur le fixe, une première depuis plusieurs années.

Le fixe en berne : abonnés, ARPU et revenus en baisse