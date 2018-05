Iliad (Free) se réorganise : Thomas Reynaud devient directeur général, Maxime Lombardini président du CA

Le géant de la recherche va prochainement remanier les formules payantes de son Drive (voir notre dossier). Dans sa version gratuite avec 15 Go de stockage, il restera donc identique.

Google One reprend et modifie tous les forfaits : 1,99 dollars pour 100 Go, 3,99 dollars pour 200 Go et 9,99 dollars pour 2 To, contre 1 To aujourd'hui. D'ailleurs, tous les actuels clients de cette offre migreront automatiquement vers la nouvelle.

L'offre One permet également d'ajouter jusqu'à cinq membres de sa famille. On ne sait pas encore comment l'espace sera divisé, notamment si l'utilisateur pourra le répartir comme il le souhaite.

Enfin, l'offre One incluera la possibilité de contacter des « experts » Google, d'un clic selon l'éditeur. Les demandes se feront dans le cadre du conseil au client, mais il s'agit a priori d'équipes dédiées.

Pour l'instant, seuls les États-Unis sont concernés. Le reste du monde ne commencera à être mis à jour que plus tard dans l'année, sans plus de précision.