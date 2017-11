Free recrute 250 000 abonnés sur le mobile au 3e trimestre, mais ralentit sur le fixe

Iliad a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre. Comme a son habitude, l'opérateur apparait très en forme sur le mobile. Sur le fixe, il adopte un profil proche de celui d'Orange, avec des recrutements qui restent positifs, mais principalement portés par la fibre.

Iliad vient de boucler un nouveau trimestre très lucratif. Le groupe fondé par Xavier Niel reste sur une bonne dynamique notamment en termes de revenus. Comme à son habitude, Iliad ne communique pas sur ses résultats opérationnels et nets lors des 1er et 3e trimestres, réservant cette donnée pour les présentations semestrielles et annuelles.

Des revenus en nette hausse

Sur le troisième trimestre, Iliad a réalisé un chiffre d'affaires de 1,246 milliard d'euros, en hausse de 5,3 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, le total atteint 3,710 milliards d'euros, ce qui marque une progression de 6,6 % sur un an. Des chiffres plus que satisfaisants au regard de concurrents, parfois heureux de voir leurs revenus simplement se maintenir.

Dans le détail, la progression est moins nette sur le fixe que sur le mobile. Sur le marché fixe, Iliad compte 694 millions d'euros de revenus sur les trois derniers mois, soit 4,4 % de croissance sur un an. Côté mobile, les recettes atteignent 554 millions d'euros, en hausse de 6,3 % sur l'année.