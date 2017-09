Bouygues Telecom et Free (Mobile) : croissance au 1er semestre, guerre de clocher sur le mobile

Sur le premier semestre, Bouygues Telecom annonce de bons chiffres, mais la fibre tourne toujours au ralenti. Free Mobile engrange 200 000 nouveaux clients sur le mobile, contre seulement 17 000 sur le fixe. Les deux opérateurs se livrent une petite guerre sur celui qui recrute le plus, chacun avec sa méthode de calcul.

Si Orange et SFR ont déjà publié leurs résultats (ici et là) pour le premier semestre, il manquait encore deux opérateurs pour boucler la première moitié de l'année : Bouygues Telecom et Iliad (Free et Free Mobile). Le premier les a mis en ligne hier matin, tandis que le second vient de faire de même.

Bouygues Telecom : les voyants sont au vert

Bouygues Telecom vante la poursuite de la « croissance des résultats commerciaux et financiers » au 1er semestre. Le chiffre d'affaires est de 2,434 milliards d'euros, en hausse de 6,2 % sur un an (après une augmentation de 6 % par rapport à 2015). Depuis trois ans, l'EBITDA connait une bonne progression sur les six premiers mois de l'année : 323, 408 et maintenant 547 millions d'euros. La marge EBITDA est de 26,2 % (+6,3 points en un an), en ligne avec les objectifs du groupe.

Le résultat opérationnel subit la plus importante hausse : il bondit à 210 millions d'euros alors qu'il était négatif sur le premier semestre des deux années précédentes : -5 millions et -109 millions d'euros. Cette année encore, ce chiffre tient compte de charges de 43 millions d'euros pour le partage de réseau avec SFR. Les investissements suivent un rythme comparable à 2016 selon le groupe, avec 585 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année (1,2 milliard l'année dernière).