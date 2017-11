Game Connection : la Paris Games Week des professionnels du jeu vidéo

Pendant que le grand public s'essayait aux dernières nouveautés vidéoludiques dans les trois halls occupés par la Paris Games Week, une autre manifestation se déroulait au niveau inférieur de l'un d'eux : la Game Connection. Un salon destiné aux professionnels, où studios et éditeurs scellent leurs partenariats.

La Paris Games Week n'est pas seulement un rendez-vous pour les familles et joueurs. En coulisses, dans un hall dont l'accès est interdit au grand public, éditeurs, studios, vendeurs de middleware et de moteurs de jeu se réunissent et enchaînent les rendez-vous en tête-à-tête pour parler affaires.

D'autres se massent dans diverses conférences où l'on parle monétisation et où l'expérience de petits studios compte autant que celle amassée par les géants du secteur. Ce salon dans le salon s'appelle la Game Connection Europe et se tient régulièrement à Paris depuis maintenant 16 ans.

L'édition 2016 avait regroupé, selon ses organisateurs, 2 700 visiteurs provenant d'une soixantaine de pays, certains exposants faisant partie du gotha de l'industrie vidéoludique.

Allées vides et ambiance studieuse