Paris Games Week 2017 : suivez le guide

Ce week-end, la Paris Games Week battra son plein, et les organisateurs s'attendent à trouver des couloirs bien remplis, notamment dans le hall principal. En immersion pendant trois jours, nous avons cherché à dénicher les stands cachés dans les recoins du salon, qui mériteraient le détour.

Cette année, la Paris Games Week s'étend sur trois halls du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. En incluant la Games Connexion, réservée aux professionnels (nous y reviendrons), le salon s'étend sur 80 000 m², de quoi abriter plus de 200 exposants.

Autant dire qu'il sera très difficile de tout voir en l'espace d'une seule journée. Nous vous proposons donc une sorte de guide de survie, qui vous permettra de faire vos choix et d'aller à l'essentiel. Ou tout simplement de découvrir le salon depuis chez vous si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre.

Hall 1 : le temple des AAA et du hardware

La plus grande surface est celle réservée grosses productions. Le Hall 1 regroupe ainsi les principaux acteurs de l'industrie vidéoludique, dont les trois fabricants de consoles, qui sont tous présents en force pour montrer leurs nouveautés.

Chez Microsoft, la Xbox One X qui sera mise sur le marché ce mardi occupe une place importante avec plusieurs dizaines de consoles à disposition du public, dont quelques devkits. Comptez plus d'une heure avant d'essayer PlayerUnknown's Battleground sur la console américaine.

Chez Sony, Detroit Human After All est particulièrement mis en avant, avec des personnes prenant la pose derrière une vitrine en se faisant passer pour des androïdes. Un choix déjà critiqué lors de précédents salons, mais qui a néanmoins été renouvelé ici. Ce qui n'a pas manqué de faire penser à certains qu'ils pouvaient avoir un comportement déplorable.

Pour Nintendo, l'attraction est sans nul doute Mario Odyssey qui doit permettre de faire vendre la Switch en cette fin d'année. Mais là aussi il faudra être patient afin de pouvoir vous y essayer.

Du côté des éditeurs, Ubisoft a fait le déplacement avec des bornes permettant d'essayer FarCry 5, quelques mois avant son lancement, mais il faut compter environ 2h30 de queue avant de pouvoir y jeter un œil. La rançon du succès.

On vous suggère par contre de faire l'impasse sur la démo de l'extension de Steep consacrée aux Jeux Olympiques d'hiver. La build présentée est particulièrement instable. « Personne n'a encore réussi a finir l'épreuve de ski alpin » ironisait même l'un des démonstrateurs, nous faisant comprendre que la démo plantait systématiquement avant d'arriver à son terme. Ce que nous avons pu vérifier. Quatre fois.

Chez Square Enix, il est très majoritairement question de Final Fantasy. Les disques avec un accès gratuit pour Final Fantasy XIV sur PC pleuvent, tandis que FF XV est présent à toutes les sauces, de la version PC à son DLC multijoueur pour consoles en passant par la version mobile, vendue par épisodes.

Si vous en avez l'occasion, faites un détour par la démo de Final Fantasy XV : Monster of the Deep, qui vous proposera de partir à la pêche avec Noctis... en réalité virtuelle (Playstation VR). Une expérience hautement improbable, mais qui peut tout de même s'avérer divertissante.

Monster Hunter World était également jouable à quelques semaines de son lancement sur PlayStation 4, tandis que quelques titres déjà bien ancrés dans le paysage comme ARK : Survival Evolved ou World of Tanks venaient montrer au public leurs différentes nouveautés.

Côté matériel, On notera la présence de Blade avec son PC Shadow sur son propre stand ainsi que du côté d'Orange, avec qui la société s'est associée pour mettre des machines en vente via une offre spécifique (et en édition limitée).

Plusieurs fabricants de matériel sont également sur place, notamment Corsair, ROG ou Zotac, venus présenter leurs nouveautés. C'est aussi l'occasion d'essayer quelques gadgets présentés lors d'éditions précédentes du CES ou du Computex, comme le sac à dos VR de Zotac.

Les revendeurs sont également présents en nombre, avec Cdiscount ou LDLC et sa filliale Materiel.net. Cette dernière propose des ateliers de montage de PC et présente une machine basée sur le boîtier passif de Calyos.

Hall 2 : Indies, le Made in France à l'honneur