Google Maps revoit son interface sur Android, avec des informations en temps réel

Sur Android, Google revoit en partie l'interface de son application Maps. Elle propose désormais trois icônes d'accès à des informations personnalisées sur les lieux à proximité, les transports en commun, ainsi que des temps de trajets en voiture.

Google améliore régulièrement Maps, son application de cartographie et de navigation par satellite. Plusieurs fonctionnalités ont ainsi été ajoutées au cours des derniers mois, notamment avec l'indication du niveau de saturation des parkings, les lieux accessibles en fauteuil roulant et une intégration plus profonde d'Uber. Aujourd'hui, le géant du Net annonce du changement au niveau de l'interface sur Android, ce qui est plus rare.

Des indications sur les lieux, la circulation et les transports en commun

La page d'accueil affiche désormais un bandeau sur le bas de l'écran avec trois petites icônes, en plus de la carte de l'endroit où vous vous trouvez. La première permet d'obtenir des informations sur une sélection de lieux mis en avant par Google.

Ils sont triés par catégorie (restaurants, bars, cafés, etc.). Rien de nouveau jusqu'ici, puisque ces informations sont déjà disponibles dans la version actuelle via le bandeau « Bars et restos à proximité ». Mais, si l'on descend un peu, de nouvelles catégories sont disponibles avec une liste de stations essence, de pharmacies, d'épiceries, de distributeurs de billets, etc :

La deuxième icône représente une voiture et, comme on peut s'en douter, elle permet d'obtenir le temps de trajet estimé pour vous rendre à votre domicile ou sur votre lieu de travail (s'ils sont enregistrés dans Maps évidemment). Vous avez également accès à des informations sur l'état des routes à proximité et vous pouvez lancer le mode « conduite » d'un simple clic afin d'avoir les infos trafics en temps réel.

Enfin, la troisième icône prend la forme d'un bus. Cette fois-ci, il est question des transports en commun avec le temps de trajet pour rentrer chez vous et une liste de station à proximité de votre position, avec les horaires de passage (s'ils sont disponibles).

Un déploiement progressif, sur Android uniquement

Le déploiement de cette nouvelle version de Google Maps se fait progressivement à partir d'aujourd'hui, mais sur Android seulement. Rien n'est précisé concernant une éventuelle mise en place de ces fonctionnalités sur iOS.