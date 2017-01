Vous pouvez désormais réserver et payer un Uber directement depuis Google Maps

Vous pouvez désormais réserver et payer un Uber directement depuis l'application Google Maps, sans avoir à passer par celle du service de VTC. Maps en profite pour changer de design afin d'afficher en temps réel les voitures avec chauffeur à proximité.

Depuis maintenant près de deux ans, l'application Google Maps intègre le service de VTC Uber. En plus des temps de trajets à pied, en voiture ou en transport en commun, Maps vous indique également celui avec un véhicule avec chauffeur (Uber, mais aussi d'autres services comme Lyft). Aujourd'hui, la société de Mountain View passe la seconde.

Uber s'intègre complètement dans Maps... tout en étant mieux mis en avant

En effet, pour commander une course il fallait avoir l'application Uber installée, la transaction étant finalisée sur celle-ci. Mais ce n'est maintenant plus la peine, précise Google dans un billet de blog : vous pouvez désormais « réserver, compléter et payer pour une course Uber sans jamais quitter Google Maps, même si l'application Uber n'est pas installée sur votre appareil ». Bien évidemment, il faudra créer un compte Uber ou bien saisir vos identifiants dans Maps.

Au passage, le design de Maps a été modifié. Auparavant, l'application affichait une liste des services de VTC disponibles, une estimation du prix de la course et le temps d'attente moyen. Désormais, Uber est plus mis en avant (une conséquence de l'intégration du service dans Maps ?) puisqu'il est visiblement le seul service de VTC affiché par défaut. Un sélecteur permet de passer à Lyft par exemple, mais ce sont bien les différentes formules de Uber qui sont mises sous les yeux du consommateur :



L'ancienne version de Google Maps / La nouvelle version

Maps affiche également une carte des rues à proximité avec la position des VTC, exactement comme sur l'application Uber. Une fois votre voiture réservée, vous suivez son déplacement depuis Google Maps, avec les détails sur le type de véhicule, le nom du chauffeur ainsi que sa plaque d'immatriculation. Rappelons qu'en 2013, Google Ventures a investi plus de 250 millions de dollars dans Uber.

Des fonctionnalités disponibles sur Android et iOS

Pour en profiter, il faut télécharger la dernière mouture de Maps, qui est en train d'être progressivement déployée :