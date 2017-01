Google Maps donne des indications sur le niveau de saturation des parkings

Dans certaines villes aux États-Unis, Google Maps peut désormais afficher une petite icône afin de vous prévenir qu'il sera difficile de trouver une place une fois arrivé à votre destination. De son côté, Waze travaille également à une solution du même genre avec la société INRIX.

Au cours des dernières semaines, Google a procédé à plusieurs changements au sein de son application de cartographie et de navigation par satellite : Maps. Les lieux accessibles en fauteuil roulant font leur apparition, tandis que Uber s'intègre encore plus profondément. Aujourd'hui, le géant du Net s'intéresse à un problème que les automobilistes connaissent généralement bien : la difficulté de trouver une place de parking dans certaines villes.

Trois paliers en fonction de la facilité ou non de trouver une place

Comme prévu, cela prend la forme d'une icône avec « P » incrusté et une couleur différente suivant la situation : du bleu pour indiquer qu'il sera facile de trouver une place à destination, de l'orange si ce sera « moyennement » difficile et enfin du rouge si les places disponibles seront en quantité limitée. Google explique que ces estimations sont calculées en fonction des « données historiques de stationnement », une méthode déjà utilisée par le géant du Net pour donner la fréquentation en direct et le temps moyen passé dans un lieu.

Pour le moment, cette indication sur le stationnement n'est disponible qu'aux États-Unis et dans un nombre restreint d'agglomérations : San Francisco, Seattle, Miami, Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Detroit, Los Angeles, Minneapolis / Saint Paul, New York, Orlando, Philadelphia, Pittsburgh, San Diego, Saint Louis, Tampa, Washington, Cleveland, Dallas / Fort Worth, Denver, Houston, Phoenix, Portland et Sacramento.

Waze n'est pas en reste

Pour rappel, l'application de navigation par satellite Waze – qui appartient à Google – s'intéresse également à cette problématique : un partenariat avec INRIX avait été signé l'année dernière. Le but est de proposer des indications sur l'emplacement de parkings supplémentaires en complément de ceux déjà enregistrés dans l'application, parfois avec des informations sur leur taux de remplissage.