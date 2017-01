Le récap' des bons plans du moment, semaine 4

Cette semaine, nous nous sommes penchés sur le déploiement du réseau de SFR, l'installation de Hyperloop TT à Toulouse et les évolutions de la SHIELD TV de NVIDIA. Les derniers jours ont également été marqués par la baisse de prix de la Switch de Nintendo. De son côté, la Team Bons Plans continue d'éplucher les promotions des revendeurs.

Les soldes continuent et plusieurs revendeurs sont passés à la troisième et dernière démarque sur de nombreux produits. Fnac et Darty ont mis en place une offre qui revient régulièrement pendant le week-end : 10 euros offerts tous les 100 euros d'achat.

Grosbill baisse de 5 % le prix des cartes graphiques, tandis que LDLC propose 45 % de remise sur le coin des affaires avec le code SUPER5. Enfin, Mateiel.net a mis en ligne une sélection d'ordinateurs portables dont le prix est revu à la baisse de 130 euros au maximum.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :