Nintendo Switch : le prix descend à 299 euros, parfois avec des bonus

Alors que son tarif s'était plus au moins fixé aux alentours de 330 euros, la console Switch de Nintendo vient de passer sous la barre des 300 euros, avec une disponibilité pour le 3 mars prochain. Et pour se démarquer, certains revendeurs n'hésitent pas à proposer des promotions complémentaires.

Après plusieurs mois d'attente, Nintendo présentait récemment sa prochaine console, la Switch (voir notre compte rendu). S'il reste encore des zones d'ombres, notamment sur la partie matérielle, son prix a été annoncé : 299,99 dollars aux États-Unis. En France, c'est plus compliqué.

Prix de la Switch : un yoyo au lancement, une baisse à 299 euros depuis peu

Après la conférence, certains ont évoqué un tarif de 299 euros avant de se rétracter. Finalement, les précommandes ont débuté avec des tarifs entre 309,99 et 349,99 euros. Quelques heures plus tard, les revendeurs s'étaient plus ou moins mis d'accord avec un prix aux alentours de 329,99 euros pour le pack de base.

Force est de constater que les choses ont encore bougé ces derniers jours. La Fnac a ainsi baissé le prix de la Switch à 299 euros dans la journée d'hier et l'enseigne a été suivie par d'autres depuis. Amazon s'est en effet aligné au centime près, tout comme Darty et Cdiscount.

Une modification qui ne s'est sans doute pas faite sans l'accord de Nintendo qui pourrait donc avoir décidé de placer finalement sa console sous la barre des 300 euros en France. Pour le moment, certains revendeurs n'ont toutefois rien changé. Il est ainsi question de 314 euros pour Boulanger, et près de 330 euros pour LDLC, Micromania, Rue du Commerce/Top achat, etc.

Des bonus chez certains revendeurs à l'occasion des précommandes

Afin de se démarquer et d'attirer les clients intéressés par une précommande, des revendeurs multiplient les promotions et autres offres spéciales. La Fnac propose ainsi 30 euros sur sa carte maison à ses adhérents avec le code « SWITCH30 », tandis que Cdiscount offre un Cadre Zelda 3D (28,7 x 23,5 cm).

Enfin, sachez que les revendeurs mettent en place des conditions spéciales pour les précommandes. Amazon, Cdiscount et la Fnac proposent ainsi une garantie « du prix le plus bas » : si le tarif de la console baisse avant son expédition, c'est ce nouveau montant qui vous sera facturé. De plus, vous ne serez débité qu'au moment de l'expédition de la console. Tous les détails se trouvent par ici chez Amazon, Cdiscount et la Fnac.