Transports du futur : Hyperloop TT s'installe à Toulouse, le gros du travail reste à faire

Hyperloop Transportation Technologies va implanter un centre de recherche et développement à Toulouse. Le but sera dans un premier temps de tester la lévitation magnétique passive, tout en profitant des ressources disponibles dans la région autour de l'aviation et de l'aérospatiale.

Hyperloop est un système de transport futuriste à mi-chemin entre le train et l’avion. Le principe est de faire avancer à très grande vitesse (de l'ordre de 1000 km/h) des « trains » dans des tunnels quasiment sous vide, ce qui a pour effet de réduire drastiquement les frottements. L’idée a été lancée il y a quelques années par Elon Musk, mais ce dernier ne souhaitait pas s’en occuper, préférant se concentrer sur ses sociétés SpaceX et Tesla.

Hyperloop TT, concurrent d'Hyperloop One, s'installe à Toulouse

Plusieurs projets se sont lancés en parallèle, avec parfois une approche différente aussi bien au niveau de la technologie utilisée que de la gestion des ressources humaines. Nous pouvons par exemple citer Hyperloop One (voir cette actualité) dans laquelle la SNCF a investi et Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT). Aujourd'hui, c'est de cette seconde entité dont il va être question.

Des responsables de Toulouse Métropole, de la nouvelle région Occitanie et de Hyperloop TT ont organisé une conférence de presse afin d’annoncer la signature d'un accord pour l’implantation en France d’un laboratoire de recherche sur l’ancienne base militaire de Francazal.

Il est question d’y construire un « Innovation Hub » qui regroupera à terme plusieurs pôles : un centre de recherche et développement, une académie (présentée comme une plateforme de mise en relation entre universités et laboratoires de recherche), un incubateur de starts-ups baptisé Lab, un Demonstration Center (lieu événementiel et touristique selon les propres termes de Hyperloop TT) et enfin une piste d’essai d’environ 1 km de long. Ce sera la deuxième du genre, après celle déjà en place aux États-Unis.

Une position stratégique, une belle publicité pour la région

Si la ville de Toulouse a été choisie, c'est parce qu'elle est présentée par Hyperloop TT comme étant la « capitale mondiale de l'aéronautique et capitale européenne de l'espace ». Il y a donc une importante « concentration de matière grise » (et de partenaires éventuels) qui semble tout particulièrement intéresser Dirk Ahlborn, le directeur général de Hyperloop TT.