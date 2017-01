Pilote automatique : Tesla active son nouveau firmware, Elon Musk veut des évolutions régulières

Certaines voitures Tesla peuvent enfin profiter de nouvelles fonctionnalités logicielles, dont le pilote automatique. Le PDG de la société en profite pour annoncer qu'il faut s'attendre à des mises à jour OTA toutes les 2 à 6 semaines, et des évolutions matérielles tous les 12 à 18 mois.

Depuis fin octobre, les nouvelles Tesla Model S et X qui sortent des usines disposent d'un partie matérielle renforcée (HW2), parée pour la « conduite entièrement autonome » (voir notre analyse). Pour rappel, cette fonctionnalité est une évolution du « pilote automatique » ne sera par contre disponible que dans un second temps, sans plus de précision pour le moment.

Le pilote automatique disponible se déploie

En attendant, le fabricant active enfin le pilote automatique « de base » sur les voitures avec HW2. Comme souvent, c'est Elon Musk en personne qui se charge de la communication, le blog de Tesla ne faisant état d'aucun changement sur ce point :

Autopilot for HW2 rolling out to all HW2 cars today. Please be cautious. Some cars will require adjustment of camera pitch angle by service. — Elon Musk (@elonmusk) 21 janvier 2017

Le PDG explique ainsi que l'Autopilot (ou pilote automatique dans la langue de Molière) pour les voitures avec la partie matérielle renforcée (HW2) est désormais en train d'être activé pour toutes les voitures compatibles, à condition que leur propriétaire ait payé cette option évidemment. Il précise que dans certains cas un ajustement de la caméra est nécessaire. Il faut alors passer dans un garage de la marque pour cela. Le cas échéant, la voiture vous préviendra.

Pour rappel, un premier lot d'un millier de voitures HW2 avait eu cette mise à jour fin décembre, tandis que les autres l'avaient téléchargées en mode « fantôme ». Dans ce cas, l'ordinateur de bord n'avait pas activé les services supplémentaires, mais il en profitait tout de même pour procéder à des simulations en situation réelle.

Vers des mises à jour OTA toutes les 2 à 6 semaines

Notez par contre que certaines fonctionnalités sont limitées pour l'instant. C'est par exemple le cas de l'Autosteer (assistance au maintien de cap disponible avec le pilote automatique) qui ne fonctionne que sur autoroute et à une vitesse de 45 mph (environ 72 km/h) maximum. Cette limite sera revue à la hausse au fur et à mesure que le constructeur récoltera des données supplémentaires.

Dans tous les cas, Elon Musk ajoute qu'il faut s'attendre à des améliorations sur le pilote automatique toutes les 2 à 6 semaines environ, via des mises à jour OTA. Pour rappel, cette fonctionnalité à le vent en poupe ces derniers temps. Elle est notamment mise en avant par le NHTSA (le régulateur des transports américain) qui vante ses performances dans son rapport sur l'accident mortel d'une Tesla Model S qui s'était déroulé en Floride l'année dernière. Les conclusions de cette analyse ont d'ailleurs mis hors de cause le fabricant (voir notre analyse).

Elon Musk veut des évolutions majeures tous les 12 à 18 mois

Elon Musk en profite pour donner quelques précisions dans ses tweets. Pêle-mêle, il explique ainsi que les propriétaires d'une voiture avec la partie matérielle de première génération ne se verront pas proposer de mise à jour pour passer au HW2 car cela nécessiterait de démonter et de changer plus de 300 pièces.

Et ce n'est que le début puisque le PDG souhaite avoir des évolutions majeures de ses voitures tous les 12 à 18 mois, il faut donc s'attendre à avoir régulièrement une voiture « dépassée » technologiquement. Si cela permet d'avoir des véhicules qui suivent les évolutions technologiques, il faudra voir comment le constructeur arrivera à gérer de front des mises à jour sur autant de voitures avec des capteurs et ordinateurs différents. Rendez-vous dans quelques années pour faire le point.