Tesla commence à déployer un nouveau firmware, le pilote automatique anticipe un accident

Tesla a terminé 2016 sur les chapeaux de roues. Le constructeur a commencé à déployer une mise à jour pour certaines de ses voitures alors que le pilote automatique a fait parler de lui en anticipant un accident. Enfin, les futurs clients peuvent bénéficier gratuitement des superchargeurs s'ils passent commande avant le 15 janvier.

Fin octobre, Tesla annonçait que les nouvelles voitures qui sortaient de ses usines disposaient d'une partie matérielle revue permettant de profiter d'un « pilotage automatique amélioré ». Dans un second temps, il sera également question d'une « conduite entièrement autonome » (voir cette actualité).

Problème, il manque à ces voitures dites « HW2 » quelques fonctionnalités logicielles pour le moment. Aux abonnés absents, on peut notamment citer le freinage automatique d'urgence, l'avertisseur de collision, le maintien sur la voie ainsi que le régulateur de vitesse actif.

Fin novembre, Elon Musk annonçait sur Twitter qu'une mise à jour serait déployée dans les trois semaines suivantes pour combler ce vide, mais cela aura finalement pris plus de temps que prévu. C'est en effet dans la soirée du 31 décembre que 1 000 voitures triées sur volet ont commencé à la recevoir. Le but de la manœuvre est évidemment de vérifier que tout se passe comme prévu avant de passer à la suite :

HW2 Autopilot software uploading to 1000 cars this eve. Will then hold to verify no field issues and upload to rest of fleet next week.

Si aucun problème n'est signalé, le déploiement se fera progressivement au cours des « prochaines semaines » sur le reste de la flotte, sans plus de détails. Pour les voitures avec la partie matérielle de première génération, le firmware 8.1 sera mis en place dans la courant du mois de janvier précise le PDG de la société. Le détail des nouveautés n'est pas précisé.

Hasard du calendrier, le pilote automatique du fabricant faisait parler de lui quelques jours plus tôt. Selon une vidéo mise en ligne par Hans Noordsij, une voiture Tesla avec le pilote automatique activé a anticipé un accident – qui n'a fait que des blessés légers – en freinant avant que le conducteur ne réagisse :

