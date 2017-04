Next INpact v6.1 : le premier lot de nouveautés est en ligne

La première pierre de la v6.1 de Next INpact vient d'être mise en ligne. Au programme, un affichage plus clair de nos contenus, de nouvelles possibilités de partage, une barre principale retravaillée et une offre d'abonnement mieux mise en avant.

Comme annoncé au début du mois, la migration vers la v6.1 de Next INpact commence. Cela passe par un premier lot de modifications graphiques qui viennent d'être mises en ligne.

Une partie supérieure du site plus claire

La première concerne la barre principale où nous avons regroupé les onglets concernant les différentes catégories d'actualités (matériel, logiciel, droit, etc.). Un menu est en préparation pour vous permettre de retrouver un accès plus direct à nos différentes sections et aux dernières publications. Il sera activé dans un second temps.

Un lien vers les forums a aussi été ajouté, tout comme une indication de votre statut d'abonné Premium si tel est votre cas. Sinon, un bouton « Abonnez-vous » sera affiché. Pour le reste, vous retrouverez la zone de notifications, vos paramètres, le moteur de recherche et un accès à votre profil. Rien n'a changé :

La barre contenant les éléments « À ne pas manquer » occupe désormais toute la largeur. Vous retrouverez les liens vers nos différents sites et services en bas de page. Les services Premium (Mode incognito, Multi-news, Flux RSS complet) auront, eux, droit à un raccourci au niveau du bouton de statut d'abonné. Il sera lui aussi intégré dans un second temps.

Types de contenus et colonne de droite

La colonne de droite intègre une nouvelle icône sous la forme d'un éclair. Elle représente les contenus « En bref », qui sont diffusés sur le site en accès libre dès leur publication, et peuvent donc être lus même sans abonnement. Vous pouvez ainsi décider de les masquer ou de n'afficher que ceux-là si bon vous semble.

Tous les articles réservés à nos abonnés passent en accès libre sous une semaine à un mois. La rédaction peut aussi décider de les placer volontairement en accès libre à tout moment. Si tel est le cas, il seront distingués par une étoile. Actuellement, cette icône ne s'affiche pas encore sur tout le site, notamment dans la colonne de droite, mais cela sera rapidement le cas, le temps pour nous d'opérer une petite migration technique.

Une page plus claire et plus complète pour nos articles

Là où les modifications sont les plus nombreuses, c'est sur la page qui affiche un article. Celle-ci a été unifiée avec notre version mobile qui avait subi des modifications récemment. L'image dédiée prend désormais toute la largeur (vous pouvez choisir de la masquer dans vos paramètres), l'auteur et la date de publication sont indiqués en haut de page, tout comme le temps estimé de lecture.

Nous avons aussi ajouté de nouveaux liens plus accessibles pour le partage d'article via les réseaux sociaux ou par mail, mais aussi quand vous voulez offrir un contenu réservé aux abonnés à l'un de vos proches. Ces modifications impliquent la disparition de la « barre blanche », ainsi que des derniers scripts liés aux réseaux sociaux.

Le signalement d'une erreur pourra être effectué via le bouton présent sous l'article, ou simplement en sélectionnant du texte sur le site. Cela nous permettra de savoir plus simplement où se situe le problème. Nous en avons profité pour apporter une demarcation plus claire au niveau des commentaires.

Un abonnement simplifié, d'autres mises à jour arrivent

Enfin, lorsqu'un lecteur arrive sur un article réservé aux abonnés, il pourra désormais se connecter plus facilement, ou choisir directement l'offre qui lui convient le mieux. S'il est connecté, les tarifs affichés prendront en compte la remise liée à son ancienneté (soit 5 % par an, dans la limite de 20 %).

Comme toujours, vos remarques sont les bienvenues. Notez que ces changements ne sont pas les derniers, bien au contraire. Plusieurs autres lots seront mis en ligne dans les jours qui viennent et jusqu'au 5 mai prochain, notamment pour vous proposer une nouvelle page d'accueil, d'autres vous permettant de retrouver certains types de contenus, des flux RSS pour les articles passés en accès libre, etc.