Microsoft Ignite 2023 : puces maison Maia 100 (IA) et Cobalt 100 (CPU), Azure Boost et Confidential VM

L’un des moments forts de la conférence Ignite a été l’annonce de deux puces développées en interne par Microsoft : l’Azure Maia 100 et l’Azure Cobalt 100. Dans un contexte de pénuries pour les GPU dédiés à l’accélération des tâches à l’IA, particulièrement chez NVIDIA (elle pourrait durer jusqu’en 2025, selon TSMC), il n’est pas étonnant que ce travail ait commencé il y a un moment chez Microsoft.

L’été dernier, Sam Altman avait indiqué que la pénurie de GPU entravait le développement des produits OpenAI. Sam Altman qui était d’ailleurs au centre d’un feuilleton digne de Santa Barbara ce week-end (il a été licencié d’OpenAI sans crier gare), qui s’est soldé par son passage chez… Microsoft avec une partie de l’équipe d’OpenAI.

Développer des puces maison permet à l’entreprise de réduire sa dépendance à d’autres constructeurs et de gagner des parts de marché. Microsoft jongle d’ailleurs entre l’annonce de ces puces maisons – évidemment présentées comme meilleures que la concurrence – et l'ajout des CPU/GPU de ses partenaires que sont AMD, Intel et NVIDIA.

Microsoft aura ses propres puces pour l’entrainement des grands modèles

La première puce, Maia 100, est un accélérateur matériel pour l’intelligence artificielle. Elle est conçue pour former et exécuter des modèles, y compris les grands. Cobalt 100 est au contraire un processeur plus général (Satya Nadela parle d’ailleurs d’un CPU durant sa conférence), conçu pour les autres besoins, mais en tandem avec la première. L’ambition de Microsoft est claire : « redéfinir l’infrastructure cloud, des puces en silicium aux systèmes, pour préparer l’IA dans chaque entreprise, dans chaque application, pour tout le monde ». L’entreprise était présente sur quasiment tous les secteurs, il ne lui manquait plus que la partie silicium.