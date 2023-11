Microsoft Ignite 2023 : produits IA plus matures, du Copilot partout et une bonne dose de réorganisation

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, avait prévenu : tout est désormais une question d’intelligence artificielle dans l’entreprise. L’édition 2023 de la conférence Ignite le prouve, avec de nombreuses annonces en ce sens, qu’il s’agisse du Copilot, de puces personnalisées et dédiées (nous y reviendrons dans un second article dédié) ou de nouveaux outils dans des produits existants.

On pouvait s’en douter, mais Ignite 2023 a bien été le théâtre de nombreuses annonces liées à l’IA, de près ou de loin. Microsoft tient d’ailleurs à ce que son offre dans ce domaine reste lisible et a pris, pour une fois, une bonne décision dans le domaine du nommage : Bing Chat est renommé Copilot in Bing.

Le changement permet de souligner le rôle du Copilot dans les produits de l’entreprise, qui fournit à chaque fois le même type de fonctions, avec une partie spécialisée. Il peut s’agir également d’un aveu d’échec, les parts de marché des moteurs de recherche n’ayant pratiquement pas évolué ces derniers mois, si l’on en croit StatCounter.

Le Copilot est donc maintenant disponible partout ou presque, notamment dans Windows, même si en Europe il faut attendre quelques mois de plus, le temps que Microsoft se mette en phase avec les différents règlements. Le service sera inclus dans la formule Microsoft 365 F3, et disponible pour 5 dollars/euros par utilisateur et par mois pour les autres.

De l’assistant à l’écosystème

Copilot va également débarquer dans d’autres produits et créer un écosystème à part entière. La technologie reste jeune et comporte les mêmes faiblesses que toutes celles liées à l’IA, dès lors qu’il s’agit de rendre service : soit elle obéit à des ordres directs et s’en sort relativement bien, soit elle propose spontanément des actions et contenus, mais sans prévisibilité, donc en prenant le risque de tomber à côté.