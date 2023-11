SpaceX : le monstre Starship décolle et effectue sa séparation, mais le premier étage explose

C’est un succès – pas sur toute la ligne – mais un franc succès tout de même pour SpaceX : sa méga fusée Starship a décollé, puis a effectué la séparation de ses deux étages. La suite est moins rose avec une explosion du Super Heavy Booster et une perte de communication avec l’étage supérieur Starship.

33 raptors pour s’envoyer en lair

Aujourd’hui à 14h, SpaceX a effectué le deuxième essai de son méga lanceur Starship. Il est pour rappel composé de deux étages : le Super Heavy Booster et la partie supérieure, aussi baptisée Starship.

Les deux se sont envolés vers l’espace « grâce à la puissance des 33 moteurs Raptor du Super Heavy Booster ». La fusée a alors « réussi à franchir l’étape de séparation des étages ». Tous les moteurs semblent avoir fonctionné sans problème lors de ce second essai, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Le premier étage explose, le second ne donne plus de signe de vie

Par contre, le premier étage « a subi un démontage rapide et imprévu peu de temps après la séparation ». En clair, il a explosé au lieu de retomber dans le golfe du Mexique, comme prévu par le plan. De leur côté, les moteurs de Starship (le second étage, vous suivez ?) ont continué de fonctionner pendant plusieurs minutes alors que la fusée se dirigeait vers l'espace, sans l’aide de son booster.

Vers la fin prévue de l’allumage des moteurs de Starship (toujours uniquement la partie supérieure), le contact a été perdu : « Au moment de la perte de la télémétrie, Starship se trouvait à une altitude de 148 kilomètres et allait à plus de 24 000 km/h, proche de la vitesse orbitale », explique SpaceNews.

« Nous pensons que nous avons peut-être perdu le deuxième étage », reconnait John Insprucker (ingénieur chez SpaceX), lors de la retransmission en direct. Starship devait voler pendant 90 minute autour de la Terre avant de revenir, il n’était pas prévu de la placer en orbite.

Un « succès », de nombreuses félicitations et un « « HOLY SH-T »

« Avec un test comme celui-ci, le succès vient de ce que nous apprenons, et le test d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship, alors que SpaceX cherche à rendre la vie multiplanétaire », lâche la société dans un tweet. La vision d’Elon Musk est pour rappel de coloniser Mars avec sa fusée Starship, avant d’explorer plus loin notre Système solaire.

Thomas Pesquet, comme bien d’autres, ne cache pas sa joie : « HOLY SH-T they did it !! », que l’on pourrait traduire par « PUTAIN de M*RDE ils l’ont fait ». « Des frissons dans le dos aujourd’hui en regardant le lancement réussi du #Starship 🤩🤯🙌 !!! Impossible de ne pas être enthousiaste même si tout n’est pas parfait bien sûr », ajoute-t-il.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, adresse lui aussi ses « félicitations aux équipes ». Il ajoute que, « ensemble, la NASA et SpaceX ramèneront l'humanité sur la Lune, sur Mars et au-delà ».