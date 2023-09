« Starship est prêt à être lancé », la FAA rappelle SpaceX à la réalité

Ce n'était d'ailleurs pas SpaceX qui était visée, mais la FAA, accusée de « ne pas avoir pleinement analysé et atténué les dommages environnementaux résultant du programme de lancement de SpaceX Starship/Super Heavy à Boca Chica ». Pourtant, avant le premier lancement de Starship, la FAA avait repoussé à plusieurs reprises son verdict , pour finalement demander à SpaceX de mettre en place pas moins de 75 actions afin de réduire l’impact environnemental.

Mais cette approbation est conditionnée à des changements dans les conditions de lancement du lanceur de l'entreprise américaine. En effet, même si les trois minutes de vol de la fusée lors du premier lancement avaient été applaudies par les ingénieurs de SpaceX, celui-ci fut un échec et les dégâts causés sur l'environnement avaient poussé des associations environnementales à attaquer l'autorisation de lancement.

Sur X, anciennement nommé Twitter, le PDG de SpaceX annonçait mercredi que « Starship est prêt à être lancé, en attente de l'approbation de la licence de la FAA ». Et l'entreprise présentait en vidéo les préparatifs à ce lancement.

Ce lanceur est pour rappel composé de deux étages : Super Heavy en bas et Starship en haut (qui est aussi le nom de la fusée dans son ensemble). Le premier étage a déjà réalisé plusieurs vols de tests (avec un bon nombre d’échecs au début). Le premier décollage de l’ensemble s’est déroulé en avril et soldé par un échec (avec une explosion) après trois minutes de vol.

Questionnée par Arstechnica sur la progression de l'approbation, l'agence a expliqué que « l'enquête sur l'accident du Starship de SpaceX reste ouverte », ce qui n'annonce pas une décision rapide de sa part.

Elle rajoute que « la FAA n'autorisera pas de nouveau lancement de Starship tant que SpaceX n'aura pas mis en œuvre les mesures correctives identifiées lors de l'enquête sur l'accident et n'aura pas démontré qu'elle respecte toutes les exigences réglementaires du processus de modification de la licence ».

L'autorité ne précise par contre pas publiquement quelles actions de corrections elle attend de la part de SpaceX pour donner son feu vert.

Aucun système de protection contre la chaleur et le bruit lors du premier essai

Il faut dire que l'entreprise n'avait pas fait grand-chose lors du premier essai pour éviter la dispersion de poussières et de débris autour de la base de lancement de Boca Chica. Le pas de tir sur lequel était installé Starship ne possédait pas de système de déflecteur de flamme et de suppression de bruit.

L'aire de lancement a d'ailleurs été fortement endommagée, des morceaux de bétons y ont été arrachés et un gigantesque nuage épais s'est dégagé autour du pas de tir, causant les dégâts sur l'environnement pour lesquels les associations ont porté plainte.

Suite au lancement et aux critiques sur le manque de systèmes, le PDG de SpaceX avait répondu que son entreprise avait « commencé à construire une énorme plaque d'acier refroidie à l'eau pour passer sous le support de lancement » trois mois avant. Mais celui-ci « n'était pas prêt à temps et nous pensions à tort, sur la base des données statiques d'incendie, que Fondag [une marque de béton, ndlr] survivrait à un seul lancement ».

Un système de déluge d'eau testé cet été

Finalement, cet été, Elon Musk a communiqué sur la mise en place d'un « nouveau système de déluge d'eau pour protéger contre l'immense chaleur et la force du lancement de Starship ». Cette technique, utilisée depuis des années par la NASA et prévue pour les lancements d'Ariane 6, permet aussi d'absorber le son provoqué par le décollage. Reste à savoir si la FAA jugera le système de SpaceX conforme aux exigences de sécurité et environnementales auxquelles un tel lancement devrait répondre.