Fraudes fiscales : les criblages par IA de Bercy ont contribué à supprimer des centaines d’emplois

Sous-titré « Une incontestable modernisation des méthodes, des résultats encore insuffisants », le rapport analyse dix années d’évolution des outils de détection de la fraude fiscale depuis la création, en 2013, de la mission de « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR).

Cet « outil de modélisation et de visualisation des comportements susceptibles de constituer une fraude » a pour objectif de « mener des actions de prévention, de recherche, de constations ou de poursuite d’infractions en matière fiscale ».

Le CFVR utilise la méthode de « croisement de données en masse », laquelle consiste à étudier la divergence entre les déclarations des redevables et la réalité, estimée ou obtenue par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

CFVR est basé sur des « techniques d’exploration des données » et permet la « modélisation prédictive, l’analyse de risques, la recherche d’atypies ou d’incohérence » et de liens entre différentes personnes ou entités professionnelles. Pour autant, il ne « procède en aucun cas à la caractérisation d’une fraude fiscale mais constate simplement une anomalie ou une irrégularité possible ».

La Cour des comptes rappelle que CFVR est développé par l’administration fiscale depuis 2016, avec pour objectif d’ « élever le niveau de qualité de son analyse des risques fiscaux ». Initialement déployé sur les déclarations des entreprises, CFVR a ensuite été élargi aux particuliers, d’abord à titre expérimental jusqu’en août 2019, puis pérennisé.

Le « croisement de données en masse »