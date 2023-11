Lantern, le nouvel outil des GAFAM destiné à partager les indicateurs et signaux de contenus pédosexuels

Une « Tech Coalition » réunissant les GAFAM et les principaux réseaux sociaux vient de lancer un outil destiné à faciliter l'échange d'indicateurs de contenus à caractère pédosexuels. Élaboré depuis deux ans « de manière responsable » et « by design » (dès la conception) pour prendre en compte les problématiques de sécurité et de confidentialité. Il a par ailleurs fait l'objet d'une analyse destinée à s'assurer le respect des droits humains.

La fine fleur des Big Tech', réunie dans une « Tech Coalition », vient d'annoncer le lancement de Lantern, « le premier programme de partage de signaux multiplateforme destiné aux entreprises afin de renforcer la manière dont elles appliquent leurs politiques de sécurité des enfants ».

Objectifs : lutter contre l’exploitation et les abus sexuels sur enfants en ligne (OCSEA, pour « Online child sexual exploitation and abuse »), le grooming (ou pédopiégeage, termes consacrés à la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles), la sextorsion et le partage de contenus à caractère pédosexuel (CSAM, pour « child sexual abuse material »).

Cette « Tech Coalition » comprend notamment Amazon, Apple, CloudFlare, Discord, Dropbox, Flickr, Google, Grindr, MEGA, Meta, Microsoft, Niantic, OpenAI, Patreon, PayPal, Roblox, Snapchat, TikTok, Verizon, X (ex-Twitter), Yahoo et encore Zoom, pour ne citer qu’eux.

Elle se présente comme « le lieu où se réunit l’industrie technologique mondiale », afin de travailler ensemble pour « favoriser des avancées technologiques cruciales et l’adoption de meilleures pratiques pour assurer la sécurité des enfants en ligne » :

« Lantern est une initiative révolutionnaire qui rassemble des entreprises technologiques pour partager de manière sécurisée et responsable des signaux sur les activités et les comptes qui violent leurs politiques contre l'exploitation et les abus sexuels sur enfants (CSEA). »

Jusqu’à présent, il n’existait aucune procédure cohérente