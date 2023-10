ChatControl : la Commissaire européenne visée par plusieurs plaintes et enquêtes

Lors d'un échange avec la commission des droits civils, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, Ylva Johansson, la Commissaire européenne à l'origine de la proposition de règlement de lutte contre les contenus pédosexuels, a admis que l'exécutif de l'UE enquêtait sur la campagne controversée de publicités ciblées qu'elle avait payée pour soutenir sa proposition, relève TechCrunch.

Cette campagne aurait en effet violé les règles publicitaires de Twitter, le RGPD ainsi que le Digital Services Act (DSA), qui proscrivent le recours à du « micro-ciblage », sur la base de critères politiques et religieux.

La campagne, qui aurait ciblé les « Twittos » d'au moins sept pays membres (dont la Belgique, mais pas la France) a cumulé plus de 4 millions de vues. Elle a été paramétrée pour ne pas s'afficher sur les profils de personnes intéressées par Julian Assange (et donc sensibles, a priori, aux questions de surveillance et de vie privée), les responsables politiques européens d'extrême-droite et eurosceptiques, Poutine, le Sinn Fein, le terme « nazi » et, plus étrangement, les chrétiens et la christianophobie.

As my services have been directly accused of illegal acts👇 I think it is import I step in:

1. @EUHomeAffairs have followed the guidelines & the law 100%

2. The promotion of our proposal is standard normal practice

3. This proposal is about protecting children from sexual abuse https://t.co/zSSAu3684P