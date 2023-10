La perspective de nouveaux produits financiers fait bondir le bitcoin

Tiré par la perspective de nouveaux produits financiers, le bitcoin est en train de renouer avec ses plus hauts niveaux de l'année passée. Son cours reste cependant loin des niveaux stratosphériques atteints fin 2021.

En une semaine, la valeur du bitcoin a pris 20 %, dont 10 % seulement depuis lundi 23 octobre. Le 24, il a brièvement dépassé le seuil des 35 000 dollars. À l’heure d’écrire ces lignes, il s’échange au-dessus des 32 000 euros (autour de 34 500 dollars).

Des chiffres nettement supérieurs au cours de 26 800 euros du 18 octobre. C’est aussi deux fois plus haut que son cours historiquement bas de novembre 2022 et des deux mois qui ont suivi, époque à laquelle le crypto-actif le plus connu ne s’échangeait qu’autour de 15 000 euros.

Qu’est-ce qui provoque cette brusque remontée ? Les travaux de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, pour commencer : le gendarme boursier pourrait en effet valider un ou plusieurs ETF (Exchange-Traded Funds, fonds négociés en bourse) bitcoin, des produits financiers qui faciliteraient grandement l’accès des investisseurs aux cryptomonnaies.

La perspective d’ETF bitcoin spot tire la demande