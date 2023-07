Où en est le web3 ?

Qu'est-ce que le web3 ? Comment l'écosystème a-t-il encaissé la chute des cours et les différents scandales de l'an passé ? Résumons la situation.

Est-ce qu’à l’été 2023, ce concept qui faisait bruisser toutes les conversations il y a à peine 18 mois a encore une consistance ? Telles sont les questions que nous nous sommes posées – et vous aussi – à force de suivre la chute du cours des cryptomonnaies et les répliques de scandales comme ceux qui ont agité l’écosystème crypto à partir de novembre 2022 et de la faillite de la place de marché FTX.

« Derrière l’appellation web3, il y a plein de cas d’usages différents, indique la présidente de l’Association de développement des actifs numériques (ADAN), Faustine Fleuret. Le socle commun pour les acteurs de cet écosystème, que ceux-ci soient natifs du web3 ou des entreprises plus établies, ce sont les fondamentaux technologiques : la blockchain et les cryptoactifs ».

L’utopie d’une phase 3 d’internet