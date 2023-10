Cloud : au Royaume-Uni, AWS et Microsoft pointés du doigt pour leurs effets délétères sur la concurrence

L’Ofcom, équivalent anglais de l’Arcep, a rendu récemment son avis après étude : il y a bien distorsion de la concurrence au Royaume-Uni dans le marché du cloud. AWS et Microsoft sont largement pointés du doigt. L’autorité britannique de la concurrence et des marchés, la CMA, s’empare officiellement de l’enquête.

En septembre 2022, l’Ofcom (Office of communications) annonçait l’ouverture d’une étude sur le marché du cloud. Le Bureau évoquait alors une « étude de marché examinant la position d’Amazon, Microsoft et Google sur le marché britannique des services cloud ». Dans un tableau, l’agence montrait qu’Amazon, Google et Microsoft se partageaient 81 % d’un marché de 15 milliards de livres sterling. Elle prévenait alors : « Si des problèmes de concurrence sont identifiés, cela pourrait conduire à d’autres mesures ».

Dans un communiqué daté du 5 octobre, l’Ofcom a confirmé avoir identifié des problèmes de concurrence, notamment autour de deux poids lourds : AWS et Microsoft.

Une étude prospective

« Notre étude de marché a identifié des caractéristiques qui rendent plus difficile pour les entreprises britanniques de changer de fournisseur et d'utiliser plusieurs fournisseurs de services en nuage. Nous sommes particulièrement préoccupés par la position des leaders du marché que sont Amazon et Microsoft », affirme ainsi l’Ofcom dans son communiqué.