L’Europe est déjà à la traîne sur ses objectifs de la décennie numérique : « nous devons redoubler d’efforts »

Le premier rapport sur l’état de la Décennie numérique de l’Union européenne montre une grosse différence entre les objectifs et les tendances actuelles sur plusieurs grands axes de développement : le déploiement des infrastructures, la numérisation des entreprises, les compétences humaines, etc. Maintenant que le constat est posé – avec des recommandations –, la Commission attend les feuilles de route nationales des États membres pour voir les mesures prises.

En guise d’introduction, citons Věra Jourová, vice-présidente et commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence : « La trajectoire vers la pleine réalisation des objectifs de la décennie numérique est encore longue. Le moment est venu de prendre toutes les mesures nécessaires pour combler le fossé et faire en sorte que la transition numérique complète soit achevée d’ici à 2030, sans laisser personne de côté ».

L’Europe à la traine sur la 5G et le FTTH (mais pas la France)

Le premier constat concerne les infrastructures numériques, véritables artères d’internet et des services numériques. Le bilan est amer pour la Commission : « les réseaux en fibre optique […] n'atteignent que 56 % des ménages, tandis que la couverture 5G représente 81 % de la population, proportion qui tombe à 51 % dans les zones rurales ».

Que ce soit sur les réseaux fixes ou mobiles, la France est largement au-dessus de la moyenne européenne. Sur la couverture FTTH par exemple, 82,7 % de locaux éligibles à la fibre optique de bout en bout dans l’Hexagone… mais on sent que les derniers pourcents seront difficiles à atteindre, même si arriver à 100 % ne sera jamais atteint (on ne l’atteint actuellement avec aucun réseau).

Dans les régions rurales de l'UE, la situation est inquiétante : « 9 % des ménages ne disposent d'aucune couverture de réseau fixe et 55 % ne sont desservis par aucun réseau fixe à très haute capacité ». En France, les RIP (réseaux d'initiative publique) permettent de donner un coup de boost dans les zones les moins intéressantes pour les opérateurs privés.

Toujours selon le rapport, « des investissements supplémentaires d'au moins 200 milliards d'euros sont nécessaires pour garantir une couverture en gigabit totale dans l'ensemble de l'UE ainsi que la couverture 5G dans toutes les zones peuplées ». Chaque État membre est appelé à faire le point sur sa situation, puis à agir en conséquence.

Le Chips Act pour « sauver » les semi-conducteurs ?