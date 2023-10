Encore un an d'attente avant le prochain vol de Vega-C

Le prochain vol de la fusée italienne Vega-C vient d’être annoncé pour la fin de 2024, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 2 octobre par Avio, l'ESA et Arianespace. On est donc sur un délai très long de deux ans entre l’accident et le retour en vol (en espérant qu’il n’y ait pas de nouveau retard…), quand les concurrents comme SpaceX et Soyouz ne restent que quelques mois au hangar.

Les retards égrainés au cours des mois commencent à former une arlésienne autour des nouveaux lanceurs européens. Cet été déjà, on apprenait qu'Ariane 6 ne volerait pas avant 2024 et Vega-C était prévu aussi pour l'année prochaine. Mais la fusée italienne prend encore du retard.

Des lanceurs européens ? Quels lanceurs européens…