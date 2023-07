L’Europe privée de lanceurs jusqu’en 2024

Alors qu'Ariane 5 vient de réussir son 117è et dernier décollage, l'Europe se retrouve le bec dans l'eau cette année avec le retard d'Ariane 6 qui devait prendre la suite du fameux lanceur et les déboires de Vega-C qui n'en finit pas de repousser son retour sur les pas de tir.

Ça y est, on peut dire que le vol VA 621 et dernier vol d'Ariane 5 est un succès. La fusée européenne qui a assuré pendant 27 ans le lancement de 239 satellites est bien dans notre rétroviseur et l'Europe doit maintenant se tourner vers son avenir spatial.

Pour l'instant, celui-ci reste bien flou et l'Europe spatiale va devoir dépendre, pour un temps, du bon vouloir des lanceurs américains et notamment du Falcon 9 de SpaceX – comme pour le lancement d’Euclid – car Ariane 6 et Vega-C accumulent les retards.

Le Centre spatial guyanais en stand-by