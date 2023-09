Au tour de Toshiba de passer à 22 To dans un HDD de 3.5" (HAMR et CMR)

Western Digital et Seagate ont déjà sauté le pas au cours des derniers mois, c’est maintenant au tour de Toshiba de proposer un disque dur de 22 To en CMR, dans un format de 3.5 pouces. Il peut grimper jusqu’à 285 Mo/s et exploite la technologie HAMR.

Toshiba ajoute deux nouveaux modèles à sa gamme MG10F : les MG10SFA22TE et MG10AFA22TE. Les amateurs de la gamme l’auront certainement compris, le premier dispose d’une interface SAS à 12 Gb/s, le second d’une SATA à 6 Gb/s. Des échantillons sont d’ores et déjà disponibles pour la première version, tandis qu’ils arriveront au quatrième trimestre pour les seconds.

22 To dans 3.5", avec 10 plateaux HAMR

Comme les précédentes générations MG10C et MG09C, les disques durs n’utilisent pas des plateaux classiques, mais des HAMR (Heat-assisted magnetic recording), comme indique dans la fiche technique. Il s’agit pour rappel d’augmenter la densité surfacique en utilisant la chaleur (via un faisceau laser) afin d'atteindre localement une température de plusieurs centaines de °C et ainsi polariser de manière stable un grain magnétique sur la surface du plateau.

Comme son prédécesseur, le MG10F intègre pas moins de 10 plateaux à 7 200 tpm, avec de l’hélium à la place de l’air. Le fabricant annonce des secteurs de 512e (e pour émulé). Cela signifie que le HDD à des secteurs physiques 4K, mais vu comme 512 par le système. Le HDD prend en charge, « d’un simple reformatage, les formats de secteurs 512e ou 4Kn sur un même disque ». 512 Mo de cache sont présents.

HDD CMR, jusqu’à 284 Mo/s

Il s’agit d’un disque dur à enregistrement magnétique conventionnel (CMR), qui ne doit pas être confondu avec le SMR (Shingled Magnetic Recording) qui entraine une amplification en écriture. Des fabricants ont pour rappel « oubliés » de préciser qu’ils utilisaient cette technique sur certains HDD, provocant le fameux « SMR Gate » (voir ici, là ou encore là).

Le constructeur annonce jusqu’à 284 Mo/s en débit soutenu, pour une consommation de 10,2 watts. Le MTBF (temps moyen entre pannes) est de 2.5 millions d’heures et le taux d’erreurs de 1 sur 10¹⁵. Les versions de 18 et 22 To peuvent pour rappel grimper jusqu’à 281 Mo/s avec une consommation de 9.2 et 9.6 watts.

Seagate et Western Digital ont déjà des 22 To CMR